Neymar | messaggio di rabbia prima di Barcellona - Psg

Davanti alla tv, con tanta tristezza nel cuore e non pochi dubbi su come sarebbe potuta andare senza quell'infortunio rimediato a Caen in Coppa . Sarà più o meno così la serata di, costretto ai box per la sesta stagione consecutiva nel periodo che coincide circa con gli ottavi di Champions . L' asso brasiliano non potrà scendere in campo stasera per la sfida con il ...Momento triste per l'asso del Psgche voleva tornare al Camp Nou e lo ha dimostrato con il suo ultimosul suo profilo Twitter ufficiale. L'attaccante del brasiliano, che sarà fuori per le prossime quattro settimane ...Quello che lega Lionel Messi e Neymar Jr in un’amicizia cresciuta e mantenuta nel tempo. Una corrispondenza che nasce ai tempi del Barcellona – quando i due fenomeni hanno gio ...Neymar ha riportato una lesione dell’adduttore della gamba sinistra e salterà la doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Attraverso un post su Instagram, Neymar h ...