Mondiali biathlon 2021, Dorothea Wierer: “Bello vincere qualcosa. Strano dividere la Coppa con Hauser” (Di martedì 16 febbraio 2021) Non è arrivata ancora la medaglia per Dorothea Wierer ai Mondiali di biathlon 2021 in quel di Pokljuka. Oggi però, al termine della prova individuale, è arrivata la prima soddisfazione: la nona piazza è infatti valsa la conquista della coppetta di specialità, condivisa con l’austriaca Lisa Hauser. Le parole dell’azzurra ai microfoni dell’IBU: “È Bello vincere qualcosa. È stata ed è tutt’ora una stagione molto dura per me, devo combattere molto duramente in ogni gara quest’anno ed è Bello aver vinto qualcosa qui. Poco prima di venire qui a Pokljuka sono anche stata male. La prima gare l’ho fatta pur stando male e alla fine ero morta. Ma è un mondiale e devi lottare per ogni secondo. Sento però che le ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Non è arrivata ancora la medaglia peraidiin quel di Pokljuka. Oggi però, al termine della prova individuale, è arrivata la prima soddisfazione: la nona piazza è infatti valsa la conquista della coppetta di specialità, condivisa con l’austriaca Lisa. Le parole dell’azzurra ai microfoni dell’IBU: “È. È stata ed è tutt’ora una stagione molto dura per me, devo combattere molto duramente in ogni gara quest’anno ed èaver vintoqui. Poco prima di venire qui a Pokljuka sono anche stata male. La prima gare l’ho fatta pur stando male e alla fine ero morta. Ma è un mondiale e devi lottare per ogni secondo. Sento però che le ...

SkySport : ULTIM'ORA BIATHLON MONDIALI, DOROTHEA WIERER 9^ nella gara individuale L'azzurra vince la Coppa del Mondo di specia… - Coninews : Una nuova sfera di cristallo per Doro! ?? Con la nona piazza ottenuta nell'individuale dei Mondiali di… - Gazzetta_it : #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale… - MattiaGiovi : RT @giomalago: La #Wierer mette in bacheca la 4ª Coppa del Mondo di specialità in carriera: decisivi, nell'individuale, i punti ottenuti co… - Flavia_Saraceni : RT @Coninews: Una nuova sfera di cristallo per Doro! ?? Con la nona piazza ottenuta nell'individuale dei Mondiali di #Pokljuka2021, Dorothe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali biathlon La Wierer vince nell'individuale la 4ª Coppa del Mondo di specialità con il 9° posto Mondiale in Slovenia

Un'altra sfera di cristallo che va a impreziosire una bacheca da campionessa. Dorothea Wierer non sale sul podio nell'individuale ai Mondiali di biathlon in corso a Pokljuka (Slovenia) ma grazie al 9° posto conquistato nella 15 km iridata conquista i punti necessari per ipotecare la sua quarta Coppa del Mondo di specialità. La gara ...

Biathlon, Wierer vince la Coppa del mondo dell'individuale ai Mondiali di Pokljuka

Dorothea Wierer ha conquistato la Coppa del mondo dell'individuale . L'azzurra ha chiuso al 9° posto la 15 km dei Mondiali 2021 di biathlon di Pokljuka (Slovenia), lontana dalla zona medaglie, ma è riuscita comunque a conquistare la Coppa di specialità, la quarta in totale della carriera . Oro per Marketa ...

Mondiali Biathlon: Marketa Davidova è Oro nell'Individuale, Wierer vince la Coppa della 15 km NEVEITALIA.IT Mondiali biathlon 2021, Dorothea Wierer: “Bello vincere qualcosa. Strano dividere la Coppa con Hauser”

Non è arrivata ancora la medaglia per Dorothea Wierer ai Mondiali di biathlon 2021 in quel di Pokljuka. Oggi però, al termine della prova individuale, è arrivata la prima soddisfazione: la nona piazza ...

Malagò esalta Dorothea Wierer: “Grande traguardo, vuole continuare a stupire”

“La Wierer mette in bacheca la quarta Coppa del Mondo di specialità in carriera: decisivi, nell’individuale, i punti ottenuti con il nono posto ai Mondiali Pokljuka 2021 di biathlon. Un altro grande ...

Un'altra sfera di cristallo che va a impreziosire una bacheca da campionessa. Dorothea Wierer non sale sul podio nell'individuale aidiin corso a Pokljuka (Slovenia) ma grazie al 9° posto conquistato nella 15 km iridata conquista i punti necessari per ipotecare la sua quarta Coppa del Mondo di specialità. La gara ...Dorothea Wierer ha conquistato la Coppa del mondo dell'individuale . L'azzurra ha chiuso al 9° posto la 15 km dei2021 didi Pokljuka (Slovenia), lontana dalla zona medaglie, ma è riuscita comunque a conquistare la Coppa di specialità, la quarta in totale della carriera . Oro per Marketa ...Non è arrivata ancora la medaglia per Dorothea Wierer ai Mondiali di biathlon 2021 in quel di Pokljuka. Oggi però, al termine della prova individuale, è arrivata la prima soddisfazione: la nona piazza ...“La Wierer mette in bacheca la quarta Coppa del Mondo di specialità in carriera: decisivi, nell’individuale, i punti ottenuti con il nono posto ai Mondiali Pokljuka 2021 di biathlon. Un altro grande ...