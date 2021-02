Milano, cercano di imbarcarsi a Linate per Londra con documenti falsi: in manette due albanesi (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo scorso fine settimana, la Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Milano Linate ha arrestato due cittadini albanesi di 27 e 32 anni, per il reato di fabbricazione e possesso di documenti falsi. Il ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo scorso fine settimana, la Polizia di Frontiera dell'aeroporto diha arrestato due cittadinidi 27 e 32 anni, per il reato di fabbricazione e possesso di. Il ...

leggoit : Milano, cercano di imbarcarsi a Linate per Londra con documenti falsi: in manette due albanesi - ___________Luca : 'Dovranno abituarsi al nuovo metodo comunicativo anche i ministri politici. Forse non è nemmeno giusto che lo facci… - FrancescoBizzot : #Lavoro. Auguri al neo ministro Orlando. Ascolti le parti e cerchi soluzioni non di parte per le crisi. Che si anti… - Valessiabi : RT @annuncianimalit: Milano: TENERISSIMI EMY E VARGAS CERCANO CASA: #regalo #gattini #gatti #milano Vai all'annuncio: - bozzo1931 : RT @annuncianimalit: Milano: TENERISSIMI EMY E VARGAS CERCANO CASA: #regalo #gattini #gatti #milano Vai all'annuncio: -