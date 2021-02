Meteo | tregua dal maltempo | ma non mancheranno le insidie

Leggi su inews24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Da oggi è prevista unadale dall’ondata di gelo degli scorsi giorni, ma nonle: le previsioniStamane l’arrivo di un ampio anticiclone permetterà unadall’ondata di gelo dei giorni scorsi, anche se per ora non darà molte garanzie. Infatti, nonostante un contestorologico tranquillo, non mancherà qualche L'articolo proviene da Inews.it.