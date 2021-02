Maddalena | Moneta di Stato Ora basta con la gogna del debito

(Di martedì 16 febbraio 2021)propone di far ricorso alla creazione di unaparallela all’euro, con corso legale limitato all’ambito nazionale, per un valore in lire corrispondente al prestito ottenuto dall’UE, mantenendo questo prestito come garanzia, e restituendolo all’Europa dopo l’attuazione del Recovery plan. Segui su affaritaliani.it

MoniShantiRani : RT @amperrino: Maddalena: 'Moneta di StatoOra basta con la gogna del debito' - GiDal_randagio : RT @Affaritaliani: Ecco come uscire dalla 'gogna del debito' ?? #16Febbraio #bastalockdown #Draghi #GovernoDraghi - Affaritaliani : Ecco come uscire dalla 'gogna del debito' ?? #16Febbraio #bastalockdown #Draghi #GovernoDraghi - amperrino : Maddalena: 'Moneta di StatoOra basta con la gogna del debito' - _yaoxi_ : Il vice presidente emerito della Corte Costituzionale continua il suo viaggio lisergico -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena Moneta

Affaritaliani.it

... quello da 650mila euro per l'efficienza energetica della scuola disiglati con l'ente Parco. I 10 film da vedere su Amazon Prime Video In piazza a Lasorgerà un monumento…E poi, emetteree nazionalizzare tutto". Basta una domanda scontata, banale, per far scattare in piedi, causa rabbia e indignazione, Paolo, classe 1936, giurista e magistrato ...La proposta del vice presidente emerito della Corte Costituzionale: "Moneta di Stato parallela all'euro per uscire dalla gogna del debito" ...Cod. 332: Moneta commemorativa da 2 euro fior di conio denominata: «450° anniversario della nascita di Caravaggio», millesimo 2021 Caravaggio, Maddalena penitente Galleria Doria Pamphilj, Roma ©ADP s.