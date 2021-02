Lincei | Mancano dati su Covid Battiston | Con dati provinciali misure chirurgiche

(Di martedì 16 febbraio 2021) “per lo studio e la sorveglianza della pandemia di-19”. Lo rileva l’Accademia dei, nel corso del seminario online sull’epidemia in Italia, al quale hanno partecipato il presidente Giorgio Parisi, gli statistici Giorgio Alleva e Alberto Zuliani, entrambi dell’Università Sapienza di Roma, e Giuseppe Arbia dell’Università Cattolica di Roma., rilevano gli esperti, “informazioni essenziali per consentire al Governo nazionale e alle autorità regionali corrette decisioni, e dare ai cittadini un’esatta consapevolezza dei pericoli, al fine di adottare corretti stili di vita”. Giorgio Parisi: “Serve raccoltascientifica, rigorosa, uniforme”. Il primo problema rilevato dagli esperti è l’assenza di programmazione nella ...

inoltre i dati sugli effetti del vaccino sui bambini, nonché quelli relativi alle donne in stato di gravidanza e a soggetti caratterizzati da diverse altre condizioni particolari. Seminario presso l'Accademia ribadisce il ritardo sulle informazioni: "Servono per corrette decisioni e corretti stili di vita" "Mancano i dati per lo studio e la sorveglianza della pandemia di Covid-19": lo rileva l'Accademia dei Lincei, al termine del seminario online sull'epidemia in Italia