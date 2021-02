Lavoro | Confesercenti | “Con pandemia -208mila lavoratori indipendenti nel 2020”

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nelhanno perso la propria occupazione, tra imprenditori, professionisti e collaboratori. Una crisi senza precedenti su cui è urgente intervenire con politiche attive e di riconversione mirate alautonomo. Ma anche sostegni efficaci per evitare che le attività continuino a chiudere. Se continua così, circa 450mila imprese rischiano di sparire a causa della. Questo l’allarme lanciato da, in occasione dell’incontro tra il ministro delAndrea Orlando e le parti sociali. Nel dettaglio, iin proprio e gli imprenditori sono calati nel periodo di -80mila unità, collaboratori e coadiuvanti di -74mila, i liberi professionisti di -50mila. “Il calo ...

Legalità e sicurezza, questa mattina in Prefettura la sottoscrizione di un protocollo d'intesa finalizzato alla tutela delle imprese e degli operatori del commercio su tutto il territorio provinciale.