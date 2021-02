(Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea, nella scultura, è seduto dietro ad un tavolino da bar in un piccolo slargo chiamato Piazzetta dello Scrittore. Accanto, una sedia vuota. Il monumento, collocato nel cuore di, omaggia lo scrittore che proprio lì, a una decina di metri di distanza, frequentò il liceo classico Empedocle che concluse nel 1943, senza gli esami previsti: le bombe prima e poi lo sbarco degli Alleati resero quel luogo insicuro e tormentato. Scuola chiusa. Esame annullato. Promozione d’ufficio. Un’altra guerra, questa volta di carta bollata, sta mettendo a rischio la, opera dell’artista Giuseppe Agnello: anon può essere dedicato alcun ricordo permanente in luogo pubblico. Carta canta. Lo sostiene Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale, responsabile del movimento “Mani libere“. La legge 1188/1927 ...

clikservernet : La statua di Camilleri ad Agrigento rischia la rimozione: sembra una trama di Montalbano - Noovyis : (La statua di Camilleri ad Agrigento rischia la rimozione: sembra una trama di Montalbano) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : statua Camilleri

Il Fatto Quotidiano

'Ladiè fuori Legge, sia posto rimedio o la stessa sia rimossa! ' A puntare il dito contro la sistemazione del monumento dedicato allo scrittorelungo la via Atenea è il ...Il Coronavirus fa un'altra vittima, muore una donna di 45 anni 3 Sicilia arancione dal 31 gennaio? In 2 settimane netto calo positività 4 'Sono stato al pronto soccorso': falsa autocertificazione, ...Andrea Camilleri, nella scultura, è seduto dietro ad un tavolino da bar in un piccolo slargo chiamato Piazzetta dello Scrittore. Accanto, una sedia vuota. Il monumento, collocato nel cuore di Agrigent ...“La statua di Camilleri è fuori Legge, sia posto rimedio o la stessa sia rimossa!” A puntare il dito contro la sistemazione del monumento dedicato allo scrittore Camilleri lungo la via ...