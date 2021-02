La favola di Karatsev, in semifinale al debutto: il crac di Dimitrov l'aiuta (Di martedì 16 febbraio 2021) Un altro infortunio segna l'Open d'Australia e questa volta a cedere è la schiena di Grigor Dimitrov, costretto per oltre due set a giocare menomato e a lasciare la vittoria al sorprendente russo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Un altro infortunio segna l'Open d'Australia e questa volta a cedere è la schiena di Grigor, costretto per oltre due set a giocare menomato e a lasciare la vittoria al sorprendente russo ...

