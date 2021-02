Indagine sul tetracloroetilene nell’acqua a Benevento: per la Procura si può archiviare (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa Procura di Benevento ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta scaturita dalla presenza di tetracloroetilene nei pozzi di Campo Mazzone e Pezzapiana. A renderlo noto è l’ufficio stampa del Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro. La decisione di rendere pubblico quanto accertato dalle Indagine, si legge nella nota, è dovuta all’evidenza pubblica della vicenda. Di seguito il testo integrale della comunicazione diffusa agli organi di informazione: “Questo ufficio nel corrente mese ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento aperto in relazione alla presenza di tetracloroetilene in elevate quantità nei pozzi di Campo Mazzone e Pezzapiana, da cui la città di Benevento attinge acqua potabile a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLadiha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta scaturita dalla presenza dinei pozzi di Campo Mazzone e Pezzapiana. A renderlo noto è l’ufficio stampa deltore della Repubblica diAldo Policastro. La decisione di rendere pubblico quanto accertato dalle, si legge nella nota, è dovuta all’evidenza pubblica della vicenda. Di seguito il testo integrale della comunicazione diffusa agli organi di informazione: “Questo ufficio nel corrente mese ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento aperto in relazione alla presenza diin elevate quantità nei pozzi di Campo Mazzone e Pezzapiana, da cui la città diattinge acqua potabile a ...

