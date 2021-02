"Diletta mi vuoi sposare?" Can Yaman chiede la mano della Leotta - (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberta Damiata Arriva da Can Yaman, idolo del dizi Daydreamer e prossimo interprete di Sandokan, una proposta di matrimonio insolita: con un messaggio fatto volare nei cieli di Roma, ha chiesto la mano di Diletta Leotta Qualcosa vola sopra il cielo di Roma, e non sono i soliti gabbiani che rovistano nella spazzatura, ma un piccolo aereo che porta un messaggio. Il destinatario non è qualcuno del Grande Fratello Vip a cui siamo abituati ma una donna famosa che ha ricevuto un’insolita proposta di matrimonio. Si tratta di Diletta Leotta: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can”. Come fosse il personaggio di uno dei libri di Federico Moccia, Can ha scelto chi portare all’altare. E la cosa è stata talmente improvvisa da ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberta Damiata Arriva da Can, idolo del dizi Daydreamer e prossimo interprete di Sandokan, una proposta di matrimonio insolita: con un messaggio fatto volare nei cieli di Roma, ha chiesto ladiQualcosa vola sopra il cielo di Roma, e non sono i soliti gabbiani che rovistano nella spazzatura, ma un piccolo aereo che porta un messaggio. Il destinatario non è qualcuno del Grande Fratello Vip a cui siamo abituati ma una donna famosa che ha ricevuto un’insolita proposta di matrimonio. Si tratta di: “mi? Ti amo Can”. Come fosse il personaggio di uno dei libri di Federico Moccia, Can ha scelto chi portare all’altare. E la cosa è stata talmente improvvisa da ...

Libra293Libra29 : “Diletta mi vuoi sposare? Ti Amo CAN ?? #CanYaman #DilettaLeotta - MarcusGiorgia : RT @beatrice_2012: Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can! Molto romantico e discreto! Mi fermo perché ho un attacco di risata acuta!!! ????????????… - Libra293Libra29 : “Diletta mi vuoi sposare? Ti Amo CAN #CanYaman #DilettaLeotta ?????????????? - YamanClub : ?? Mistero Proposta Nei Cieli Di Roma: ''DILETTA MI VUOI SPOSARE? TI AMO CAN''.?? #CanYaman - infoitcultura : «Diletta mi vuoi sposare?». Can Yaman e il mistero della proposta volante sui cieli di Roma -