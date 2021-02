Deve scontare oltre 5 anni di carcere e 440mila euro di multa: arrestato (Di martedì 16 febbraio 2021) Deve scontare 5 anni di reclusione oltre al pagamento di un pena pecuniaria di 440mila euro. Un settantenne ligure, residente in Romania, ma di fatto domiciliato a Forlì, è stato arrestato venerdì dai ... Leggi su forlitoday (Di martedì 16 febbraio 2021)di reclusioneal pagamento di un pena pecuniaria di. Un settantenne ligure, residente in Romania, ma di fatto domiciliato a Forlì, è statovenerdì dai ...

ciossi84 : RT @pirata_21: L’ex calciatore Luigi #Sartor ai domiciliari: coltivava in un casolare 106 piante di marijuana. Va be' se li deve scontare l… - fabioboss_g : RT @pirata_21: L’ex calciatore Luigi #Sartor ai domiciliari: coltivava in un casolare 106 piante di marijuana. Va be' se li deve scontare l… - pirata_21 : L’ex calciatore Luigi #Sartor ai domiciliari: coltivava in un casolare 106 piante di marijuana. Va be' se li deve scontare lì non sta male. - LibertaSicilia : Siracusa. 46enne deve scontare 2 anni per furti a Siracusa, le Volanti lo traducono in carcere - Libertà Sicilia… - il_siracusano : #Siracusa, deve scontare una pena di due anni:arrestato 46 enne - #Cronaca #Arresti #Noto - -