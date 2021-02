Chiara Nasti e Zaniolo stanno insieme | arriva la conferma sui social

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il centrocampista della Roma ha conquistato l’influencer napoletana: lo svela con una foto proprio lei Continua il rumors sul centrocampista della Roma, Nicolò, dopo Madalina Ghenea, poi Nicole Minetti. Ma il cuore di Nicolò però sembra battere proprio per l’influencer napoletana, sorella di Angela, fidanzata con Kevin Bonifazi. C’erano stati alcuni indizi nei giorni scorsi, adesso lacon un foto che li ritraepubblicata proprio dasulle storie Instagram. Una foto in bianco e nero che li immortala abbracciati e poi due emoticon il sorriso tra i cuoricini e la linguaccia. Prima però sempre sulle storie Instagram, la bella influencer napoletana ha repostato un articolo ...

masolinismo : RT @_Bitw_n_10: zaniolo a breve con chiara nasti: - Riki00_777 : RT @_Bitw_n_10: zaniolo a breve con chiara nasti: - Gazzetta_it : #Zaniolo, il nuovo amore è #ChiaraNasti: la conferma sui social - ivandamuri93 : RT @supersonico1986: Zaniolo si è messo con Chiara Nasti e si è tatuato un cuore con la freccia di Cupido sul petto. Altro talento italiano… - gaiaaa__ : ma in che senso zaniolo e chiara nasti -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Corriere della Sera

Nicolò Zaniolo è protagonista dell'ennesima puntata gossip della sua carriera ufficializzando la nuova love story condopo aver rotto in pochi mesi prima con la ex storica Sarah ...Nuova 'puntata' della vicenda amorosa legata a Nicolò Zaniolo e. Nel giorno di San Valentino, il talento della Roma aveva regalato alla famosa influencer un cesto di rose rosse e bianche , con il numero 22 come firma. Oggi, tra le Instagram Stories ...Leggi qui -> Chiara Nasti ed il soprannome ‘Barbie’: il motivo impensabile. Leggi qui -> Chiara Nasti in moto d’acqua a Dicembre: costume inesistente. Nicolò Zaniolo e la risposta della Nasti. Il giov ...Da quando ha rotto con Belen, Stefano De Martino non ha ufficializzato alcun nuovo amore: i gossip lo vorrebbero vicino a due donne famose.