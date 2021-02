Cashback, ora si può fare anche on line: la novità (Di martedì 16 febbraio 2021) Cashback, è giunta un’importante novità a favore dei cittadini in queste ore. Ecco di cosa si tratta. Arriva un’importante novità sul fronte Cashback. Al fine di migliorarsi sempre di più, e non solo con nuovi sistemi anti-furbetti in arrivo nelle prossime settimane, il concorso ha lanciato in queste ore anche un nuovo canale on line L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 febbraio 2021), è giunta un’importantea favore dei cittadini in queste ore. Ecco di cosa si tratta. Arriva un’importantesul fronte. Al fine di migliorarsi sempre di più, e non solo con nuovi sistemi anti-furbetti in arrivo nelle prossime settimane, il concorso ha lanciato in queste oreun nuovo canale onL'articolo proviene da Inews.it.

andrealoca77 : @UniCredit_IT Però non c’è la risposta alla mia domanda. Cioè, ora che UniCredit è un issuer convenzionato, le oper… - andrealoca77 : È comparso il cashback sulla app @UniCredit_IT con l’ultimo aggiornamento. Questo vuol dire che ora anche le operaz… - DrMolecola : Qualcuno sa se ora si può usare il #cashback #io con @UniCredit_IT ed #applepay ?grazie! - CittadinidiTwtt : RT @adiconsum: ??????Ora puoi fare il #reclamo per le transazioni non rimborsate dell'Extra #cashback del periodo ??? 8-31 dicembre 2020 ??Leggi… - FnpLombardia : RT @adiconsum: ??????Ora puoi fare il #reclamo per le transazioni non rimborsate dell'Extra #cashback del periodo ??? 8-31 dicembre 2020 ??Leggi… -