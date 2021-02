Call of Duty: Modern Warfare su PS5 ha un gravissimo bug che renderebbe il gioco ingiocabile (Di martedì 16 febbraio 2021) A quanto pare, disinstallare Call of Duty: Modern Warfare su PS5 può scatenare un bug molto fastidioso, che compromette una futura reinstallazione. A scoprirlo, un utente PlayStation 5 del gioco, che ha condiviso il problema su Reddit. "Se cancellate Call of Duty: Modern Warfare 2019 dalla PS5 senza prima disinstallare manualmente tutti i data pack in-game, non sarete in grado di riscaricarli, se reinstallerete il gioco" recita difatti il titolo del post, descrivendo in sunto il problema. L'utente puzzled-soup, che ha fatto partire il thread, non è l'unico ad aver incontrato il problema, stando ai commenti al post. Aveva cancellato il gioco dall'hard disk della console tramite una classica ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) A quanto pare, disinstallareofsu PS5 può scatenare un bug molto fastidioso, che compromette una futura reinstallazione. A scoprirlo, un utente PlayStation 5 del, che ha condiviso il problema su Reddit. "Se cancellateof2019 dalla PS5 senza prima disinstallare manualmente tutti i data pack in-game, non sarete in grado di riscaricarli, se reinstallerete il" recita difatti il titolo del post, descrivendo in sunto il problema. L'utente puzzled-soup, che ha fatto partire il thread, non è l'unico ad aver incontrato il problema, stando ai commenti al post. Aveva cancellato ildall'hard disk della console tramite una classica ...

