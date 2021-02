Bambina morta a Cabiate, la lettera della madre: “Sharon si fidava di Gabriel, ma lui l’ha violentata e uccisa” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Come me ti fidavi e come me sei stata tradita”. Silvia Barni, la mamma 24enne della piccola Sharon, morta l’11 gennaio scorso a Cabiate, in provincia di Como, rompe il silenzio per la prima volta con una lettera in cui si rivolge direttamente alla figlia di 18 mesi che non c’è più. Quel giorno Barni aveva affidato la Bambina al compagno 25enne, Gabriel Robert Marincat, operaio di origine romena, per recarsi al lavoro. Il giovane, che dopo la morte della Bambina aveva parlato di un banale incidente domestico, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato e picchiato la piccola Sharon, fino ad ucciderla. “Non so cosa possa essere avvenuto in quelle ore in cui ero al lavoro per te e per me, per noi, per vivere ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) “Come me ti fidavi e come me sei stata tradita”. Silvia Barni, la mamma 24ennepiccolal’11 gennaio scorso a, in provincia di Como, rompe il silenzio per la prima volta con unain cui si rivolge direttamente alla figlia di 18 mesi che non c’è più. Quel giorno Barni aveva affidato laal compagno 25enne,Robert Marincat, operaio di origine romena, per recarsi al lavoro. Il giovane, che dopo la morteaveva parlato di un banale incidente domestico, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato e picchiato la piccola, fino ad ucciderla. “Non so cosa possa essere avvenuto in quelle ore in cui ero al lavoro per te e per me, per noi, per vivere ...

