AstraZeneca, ad ore il sì per poter estendere la vaccinazione fino ai 65enni (Di martedì 16 febbraio 2021) Visti gli enormi problemi legati ai ritardi nelle distribuzione delle dosi di vaccino da parte di Pfizer e Moderna, in fatto di puntualità al momento AstraZeneca offre maggiori garanzie. Tuttavia, inizialmente aveva un po’ deluso il fato che, in attesa di ulteriori sviluppi, la somministrazione di quest’ultimo era indicata a soggetti in buona salute, ma alla fascia di età compresa fra i 18 ed i 55 anni. AstraZeneca: oggi si è tenuto il vertice decisivo al ministero della Salute Così oggi, per capire meglio i margini relativi alla fascia di somministrazione, al ministero della Salute si è tenuto un apposito vertice con Aifa, Iss, Regioni e Agenas. Un incontro proficuo dal quale è scaturito l’ok a prolungare l’inoculazione del vaccino AstraZeneca fino ai 65enni, purché in buona ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 febbraio 2021) Visti gli enormi problemi legati ai ritardi nelle distribuzione delle dosi di vaccino da parte di Pfizer e Moderna, in fatto di puntualità al momentooffre maggiori garanzie. Tuttavia, inizialmente aveva un po’ deluso il fato che, in attesa di ulteriori sviluppi, la somministrazione di quest’ultimo era indicata a soggetti in buona salute, ma alla fascia di età compresa fra i 18 ed i 55 anni.: oggi si è tenuto il vertice decisivo al ministero della Salute Così oggi, per capire meglio i margini relativi alla fascia di somministrazione, al ministero della Salute si è tenuto un apposito vertice con Aifa, Iss, Regioni e Agenas. Un incontro proficuo dal quale è scaturito l’ok a prolungare l’inoculazione del vaccinoai, purché in buona ...

