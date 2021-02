Ancora un rinvio per Magic UI 4 su Honor 20 dopo l’aggiornamento di gennaio (Di martedì 16 febbraio 2021) Bisogna prendere atto di un rinvio ulteriore per l’aggiornamento con Magic UI 4 a bordo di Honor 20, almeno stando alle informazioni raccolte oggi 16 febbraio. Secondo i feedback trapelati stamane, infatti, da alcune ore a questa parte è in distribuzione il pacchetto software di gennaio, che a conti fatti dovrebbe migliorare solo gli standard di sicurezza di questo device. Cerchiamo dunque di fare ordine e di capire cosa ci aspetti nel corso delle prossime settimane con il modello Ancora oggi molto popolare in Italia. l’aggiornamento di gennaio per Honor 20 segna un nuovo rinvio per Magic UI 4 La premessa è d’obbligo. Secondo i riscontri portati alla vostra attenzione alcune settimane fa, i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Bisogna prendere atto di unulteriore perconUI 4 a bordo di20, almeno stando alle informazioni raccolte oggi 16 febbraio. Secondo i feedback trapelati stamane, infatti, da alcune ore a questa parte è in distribuzione il pacchetto software di, che a conti fatti dovrebbe migliorare solo gli standard di sicurezza di questo device. Cerchiamo dunque di fare ordine e di capire cosa ci aspetti nel corso delle prossime settimane con il modellooggi molto popolare in Italia.diper20 segna un nuovoperUI 4 La premessa è d’obbligo. Secondo i riscontri portati alla vostra attenzione alcune settimane fa, i ...

MarcoBellinazzo : La @SerieA non vota sui diritti tv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di @DAZN_IT (più alta 840 mln) e… - CdLViterbo : Agricoli autonomi ed esonero contributi gennaio 2021 ancora un rinvio - Borderline_24 : #Processo Banca Popolare Bari, ancora un #Rinvio per mancanza di una #Sede - controcampus : Chi non l'ha ancora utilizzato potrà farlo nei primi sei mesi dell'anno proprio grazie a questa estensione. - marina_fortin : @GiovaQuez Quando hanno fatto il rinvio al 25/2 per i trasferimenti fra regioni potevano già decidere per la chiusu… -