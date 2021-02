A due velocità il mercato americano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si mostra cauta la borsa di Wall Street dopo un avvio positivo e il weekend lungo per la festività del President’s Day. Tra gli investitori prevale l’ottimismo grazie ai segnali di ripresa e al proseguire della distribuzione dei vaccini contro il Covid-19. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,25%, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 3.938 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,11%). Energia (+2,11%), finanziario (+1,74%) e telecomunicazioni (+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-1,01%) e utilities (-0,99%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+2,92%), JP Morgan (+2,53%), Boeing (+2,32%) e Caterpillar ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si mostra cauta la borsa di Wall Street dopo un avvio positivo e il weekend lungo per la festività del President’s Day. Tra gli investitori prevale l’ottimismo grazie ai segnali di ripresa e al proseguire della distribuzione dei vaccini contro il Covid-19. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,25%, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 3.938 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,11%). Energia (+2,11%), finanziario (+1,74%) e telecomunicazioni (+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-1,01%) e utilities (-0,99%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+2,92%), JP Morgan (+2,53%), Boeing (+2,32%) e Caterpillar ...

NewSicilia : +++ ULTIM'ORA +++ Riduzione della velocità per le auto. Ecco anche come andrà conferita e smaltita la cenere vulca… - oldclockend : @pegnarol in Germania la 'vita' è più cara, d'altronde hanno stipendi medi molto più alti e in generale sono un pae… - GerardoDAmico : RT @bad_scientists: PERCHÈ EMERGONO NUOVE VARIANTI, SE IL VIRUS MUTA POCO? È prioritario abbattere la circolazione virale non solo per dim… - matildesjt : RT @bad_scientists: PERCHÈ EMERGONO NUOVE VARIANTI, SE IL VIRUS MUTA POCO? È prioritario abbattere la circolazione virale non solo per dim… - WRicciardi : RT @bad_scientists: PERCHÈ EMERGONO NUOVE VARIANTI, SE IL VIRUS MUTA POCO? È prioritario abbattere la circolazione virale non solo per dim… -

Ultime Notizie dalla rete : due velocità A due velocità il mercato americano

Si mostra cauta la borsa di Wall Street dopo un avvio positivo e il weekend lungo per la festività del President's Day. Tra gli investitori prevale l'ottimismo grazie ai segnali di ripresa e al ...

Napoli, gli indisponibili salgono a 9: contro il Granada giocatori contati e 4 Primavera

...la scorsa estate a Castel di Sangro ed è un esterno offensivo del 2003 molto bravo in velocità. I ... LA ROSA ADESSO - In Europa League tra due giorni Gattuso avrà gli uomini contati. Tra i pali ...

Incidente sull Torino-Bardonecchia oggi: due morti, diversi feriti Corriere della Sera Si mostra cauta la borsa di Wall Street dopo un avvio positivo e il weekend lungo per la festività del President's Day. Tra gli investitori prevale l'ottimismo grazie ai segnali di ripresa e al ......la scorsa estate a Castel di Sangro ed è un esterno offensivo del 2003 molto bravo in. I ... LA ROSA ADESSO - In Europa League tragiorni Gattuso avrà gli uomini contati. Tra i pali ...