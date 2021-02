xCloud per PC sempre più vicino? Pubblicata una prima immagine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Microsoft aveva già annunciato precedentemente che il suo servizio xCloud sarebbe arrivato anche su PC in primavera e secondo gli ultimi rapporti sembra che i lavori stiano andando avanti rispetto al lancio sui dispositivi iOS. Secondo alcuni report di un paio di addetti ai lavori del settore, lo sviluppo di Xbox Cloud Gaming per PC è entrato nella fase di test, con un folto gruppo di beta tester all'interno di Microsoft che hanno verificato l'esperienza prima del suo lancio. L'editor di The Verge, Tom Warren, ha condiviso le prime immagini della versione browser web di Xbox Cloud Gaming, che mostra l'interfaccia utente in azione. Quando un gioco viene avviato, il servizio di cloud gaming farà entrare nel gioco a schermo intero, con un controller Xbox necessario per giocare. Brad Sams di Thurrott afferma anche che le sue fonti hanno ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Microsoft aveva già annunciato precedentemente che il suo serviziosarebbe arrivato anche su PC invera e secondo gli ultimi rapporti sembra che i lavori stiano andando avanti rispetto al lancio sui dispositivi iOS. Secondo alcuni report di un paio di addetti ai lavori del settore, lo sviluppo di Xbox Cloud Gaming per PC è entrato nella fase di test, con un folto gruppo di beta tester all'interno di Microsoft che hanno verificato l'esperienzadel suo lancio. L'editor di The Verge, Tom Warren, ha condiviso le prime immagini della versione browser web di Xbox Cloud Gaming, che mostra l'interfaccia utente in azione. Quando un gioco viene avviato, il servizio di cloud gaming farà entrare nel gioco a schermo intero, con un controller Xbox necessario per giocare. Brad Sams di Thurrott afferma anche che le sue fonti hanno ...

