Vittorio Colao ministro | le banche possono festeggiare

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Lela nomina adi. La lotta al contante (War on Cash) è infatti una loro invenzione per raschiare via commissioni tutte le volte che si compra qualcosa, in collaborazione con le società per i pagamenti digitali: Visa, Nexi, Paypal ecc. Essefare conto che il nuovogli darà manforte, a giudicare dal Piano che portava il suo nome, presentato nel 2020 come soluzione salvifica per l’Italia e finito presto nel dimenticatoio. L’ho giusto esaminato per Viva i contanti, mio nuovo libro che uscirà a marzo con Ponte alle Grazie, ma merita riportare subito alcune osservazioni. La scheda di lavoro n. 7 del Pianoavanzava la proposta donchisciottesca secondo cui “l’Italia ...