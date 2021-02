Verona Parma 1-1 LIVE | la Lega assegna autogol a Grassi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Sarà delil primo possesso della partita. 2? Colley a terra Gioco interrotto per soccorrere l’esterno scaligero, colpito in pieno volto da una pallonata sul cross di Conti. 3? Corner dalla destra di Kurtic, sul secondo palo stacca Kucka ma Lovato è bravo ad anticipare Cornelius all’interno dell’area piccola; intanto Colley, seppur intontito, rientra in campo. 5? Proteste ...