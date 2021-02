Silenzio | lavoro e concentrazione | il Milan riparte con un Rebic in più

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L'atmosfera aello non può essere delle migliori, visto il weekend appena trascorso, così poco tinto di rossonero. Ma ilnon fa drammi per la sconfitta con lo Spezia che è costata il primo ...

La Gazzetta dello Sport

L'atmosfera a Milanello non può essere delle migliori, visto il weekend appena trascorso, così poco tinto di rossonero. Ma il Milan non fa drammi per la sconfitta con lo Spezia che è costata il primo ...La squadra è tornata ad allenarsi a Milanello dopo il sorpasso dell'Inter in classifica: nessuna strigliata di Pioli, c'è fiducia nei giocatori affinché il k.o. del Picco resti un caso isolato ...