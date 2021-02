Serie C-Girone C, Turris-Palermo: arbitra Paolo Bitonti di Bologna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà Paolo Bitonti di Bologna l'arbitro di Turris-Palermo.Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 allo Stadio ”Amerigo Liguori”.Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, in programma martedì 16 e giovedì 18 febbraio 2021:Girone ALecco-Pontedera: Adolfo Baratta di Rossano (Palla-Spina)Giana Erminio-Pro Sesto: Gabriele Scatena di Avezzano (Arena-Torraca)Grosseto-Alessandria: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Ricciardi-Vitale. IV Ufficiale: Zucchetti)Juventus U23-Pro Vercelli: Luca ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Saràdil'arbitro di.Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato diC –C, è in programma mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 allo Stadio ”Amerigo Liguori”.Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, in programma martedì 16 e giovedì 18 febbraio 2021:ALecco-Pontedera: Adolfo Baratta di Rossano (Palla-Spina)Giana Erminio-Pro Sesto: Gabriele Scatena di Avezzano (Arena-Torraca)Grosseto-Alessandria: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Ricciardi-Vitale. IV Ufficiale: Zucchetti)Juventus U23-Pro Vercelli: Luca ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone A2 - La Siac Messina cede (8 - 1) alla capolista FF Napoli

RISULTATI 15GIORNATA SERIE A2 (girone D) : Cataforio - Città di Melilli 3 - 3; Bovalino - Città di Cosenza 3 - 3; Siac Messina - FF Napoli 1 - 8; Gear Piazza Armerina - Futsal Polistena rinv.; ...

Serie A2 e Serie A1 femminil. Gare del 14 febbraio 2021

Serie A2 Sesta giornata di ritorno, gare del 14 febbraio 2021 Girone A - Verde ASSIGECO PIACENZA . Ammenda di Euro 1.000,00 per offese e minacce collettive e frequenti nei confronti degli arbitri, ...

Risultati e classifica Serie D - Girone A giornata 20 Tuttocampo I pronostici sportivi di oggi, lunedì 15 febbraio

I pronostici di lunedì 15 febbraio, ci sono i posticipi di Serie A, B, Liga, Bundesliga e Premier League, si gioca anche in tornei minori.

Lavagnese e Sestri sconfitte di misura risultati

