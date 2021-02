Sci: Piana di Vigezzo non si ferma, impianti aperti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo stop del governo non ferma lo sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), nell'omonima valle Vigezzo, in alta Ossola. Nonostante la decisione del ministro Speranza, i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo stop del governo nonlo sci alladi, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), nell'omonima valle, in alta Ossola. Nonostante la decisione del ministro Speranza, i ...

Agenzia_Ansa : #Sci 'La Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così… - Agenzia_Ansa : Lo stop del governo non ferma lo #sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia, nell'omonima vall… - CdT_Online : Nonostante la decisione del Governo italiano, lo sci alla Piana di Vigezzo, a ridosso del canton Ticino, non si fer… - rep_torino : Stop allo sci, nella Piana di Vigezzo i 'ribelli' tengono aperto: 'Non ci fermiamo per un comunicato stampa' [di Ca… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: ++#Sci, c'è chi apre piste: niente stop a #PianaVigezzo++ -