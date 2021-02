Sanità, riforma e i soldi della Ue (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’unica cosa certa è che, questa volta, non potrà sbagliare. Nelle prossime settimane, Regione Lombardia dovrà mettere mano alla revisione del Sistema sanitario lombardo, come peraltro richiesto dal Governo il 16 dicembre scorso, al termine del periodo di sperimentazione concesso al Pirellone nel 2015, all’atto dell’approvazione della «riforma» firmata dall’allora governatore lombardo Roberto Maroni. È chiaro che dovrà farlo non solo in base alle criticità emerse nel corso dei cinque anni trascorsi dall’introduzione della legge ad oggi, ma anche - se non soprattutto - alla luce dei problemi emersi nell’arco di tutto il 2020, durante la gestione dell’epidemia da Covid-19. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’unica cosa certa è che, questa volta, non potrà sbagliare. Nelle prossime settimane, Regione Lombardia dovrà mettere mano alla revisione del Sistema sanitario lombardo, come peraltro richiesto dal Governo il 16 dicembre scorso, al termine del periodo di sperimentazione concesso al Pirellone nel 2015, all’atto dell’approvazione» firmata dall’allora governatore lombardo Roberto Maroni. È chiaro che dovrà farlo non solo in base alle criticità emerse nel corso dei cinque anni trascorsi dall’introduzionelegge ad oggi, ma anche - se non soprattutto - alla luce dei problemi emersi nell’arco di tutto il 2020, durante la gestione dell’epidemia da Covid-19.

Amos8125 : @Maxirobby @claud9048 @Stalingrad1994 Che poi in realtà è il contrario. Quello che non gira è quello che si sta tes… - LOPINIONISTA79 : @Quirinale @Palazzo_Chigi Caro draghi non farti influenzare da partiti e opinione pubblica. Fai quello che è meglio… - doluccia16 : RT @StasiFlavio: È NECESSARIO E URGENTE APRIRE UNA STAGIONE DI RIFORMA DELLE ASP - Caffe_Graziella : Aboliamo i #PresidentiDelleRegioniINUTILI Nel 2001 hanno fatto la riforma del titolo V della Costituzione e hanno… - Enzo15547472 : @Marilen50256097 Parliamo della sua riforma della sanità! Vergogna pur di occupare poltrone vi alleate anche con Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità riforma Aperto il bando per la progettazione dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di San Martino in Belluno

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ... La riforma liturgica del Concilio Era rimasto in sospeso l'adeguamento dell'interno, richiesto dopo che ...

Sanità in Calabria, le proposte di "Calabria condivisa"

Sullo sfondo costante delle proposte, l'idea di una sanità da riformare secondo scelte condivise ...dell'Amministrazione in quanto è prevista e resa obbligatoria dalla stessa legge 833/78 di riforma ...

Mes, la riforma punto per punto: banche, debito e sanità. A cosa servono le nuove regole Corriere della Sera ... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali... Laliturgica del Concilio Era rimasto in sospeso l'adeguamento dell'interno, richiesto dopo che ...Sullo sfondo costante delle proposte, l'idea di unada riformare secondo scelte condivise ...dell'Amministrazione in quanto è prevista e resa obbligatoria dalla stessa legge 833/78 di...