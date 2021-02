Presadiretta su Rai 3 lunedì 15 febbraio dedicata al recovery plan

(Di lunedì 15 febbraio 2021)su Rai 315, il tema della terza puntata è ilTerzo appuntamento consu Rai 315con Riccardo Iacona che affronterà un tema centrale per questi giorni come il. Questo nuovo ciclo diè composto da otto nuovi appuntamenti in prima serata (in replica il sabato pomeriggio e in streaming su RaiPlay) per raccontare l’attualità e il nostro presente. Le anticipazioni dell’8I progetti per far ripartire l’Italia, rilanciare un paese allo stremo, che ha perso 9 punti di Pil e posti di lavoro, ma negli ultimi anni i fondi europei non sono stati usati nel migliore dei modi. E poi cosa c’è ...

twitteip : Se avete bisogno di un motivo per smettere di mangiare carne girate su RAI 3, c'è #PresaDiretta. Siamo il primo imp… - infoitcultura : Presadiretta su Rai 3 lunedì 8 febbraio il reportage Guerra all'Amazzonia - UffPost : RT @charliecarla: Rai 3 #Presadiretta ora sulla carne di importazione va vista da tutti e fa diventare vegetariano chiunque. Carne marcia… - CIsmaele : RT @charliecarla: Rai 3 #Presadiretta ora sulla carne di importazione va vista da tutti e fa diventare vegetariano chiunque. Carne marcia… - MilesiGraziana : RT @charliecarla: Rai 3 #Presadiretta ora sulla carne di importazione va vista da tutti e fa diventare vegetariano chiunque. Carne marcia… -

Ultime Notizie dalla rete : Presadiretta Rai

è andata a vedere sul campo che cosa vuol dire: in Puglia, in Sardegna e in Sicilia. E poi in Emilia Romagna, dove l'organizzazione e la programmazione della spesa dei soldi europei ..."RECOVERY FUND ULTIMA CHIAMATA" Lunedì 15 febbraio ore 21.203 C'è da presentare in Europa il progetto per far ripartire l'Italia. Il Paese è allo stremo, in ...Plan degli altri?con la ...Terzo appuntamento con Presadiretta su Rai 3 lunedì 15 febbraio con Riccardo Iacona che affronterà un tema centrale per questi giorni come il recovery plan. Questo nuovo ciclo di Presadiretta è ...PresaDiretta con la puntata “Recovery Fund ultima chiamata”, in onda lunedì 15 alle 21.20 su Rai3, ha attraversato il Paese per raccontare dal basso la crisi economica, la sofferenza dei distretti ind ...