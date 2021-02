Nicki Minaj, lutto devastante per la cantante: il padre ucciso in un grave incidente (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nicki Minaj colpita da un terribile lutto: suo padre è morto investito da un’auto pirata. Indagini in corso sulla dinamica dei fatti. Robert Maraj, padre della rapper Niki Manaj, è morto ucciso da un’auto pirata. E’ accaduto venerdì 12 febbraio alle ore 18:15. L’uomo, 64 anni, si trovava a New York e stava camminando per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 febbraio 2021)colpita da un terribile: suoè morto investito da un’auto pirata. Indagini in corso sulla dinamica dei fatti. Robert Maraj,della rapper Niki Manaj, è mortoda un’auto pirata. E’ accaduto venerdì 12 febbraio alle ore 18:15. L’uomo, 64 anni, si trovava a New York e stava camminando per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

