Napoli, tegola Lozano: out circa un mese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non arrivano buone notizie per il Napoli di Gattuso e per l'attaccante messicano Hirving Lozano. Il calciatore, tra i migliori della squadra azzurra in questa stagione, si è infortunato nel corso della sfida di questo weekend contro la Juventus.Dagli ultimi aggiornamenti, secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, il talento dei partenopei avrebbe riportato quasi certamente "una distrazione muscolare" e dunque ne avrà almeno per tre settimane. Lozano rientrerà a marzo e sarà costretto a saltare il doppio confronto col Granada in Euroa League ma anche le due sfide di campionato contro Atalanta e Benevento. La lista degli indisponibili in casa azzurra si allarga...caption id="attachment 1038599" align="alignnone" width="503" Lozano (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non arrivano buone notizie per ildi Gattuso e per l'attaccante messicano Hirving. Il calciatore, tra i migliori della squadra azzurra in questa stagione, si è infortunato nel corso della sfida di questo weekend contro la Juventus.Dagli ultimi aggiornamenti, secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, il talento dei partenopei avrebbe riportato quasi certamente "una distrazione muscolare" e dunque ne avrà almeno per tre settimane.rientrerà a marzo e sarà costretto a saltare il doppio confronto col Granada in Euroa League ma anche le due sfide di campionato contro Atalanta e Benevento. La lista degli indisponibili in casa azzurra si allarga...caption id="attachment 1038599" align="alignnone" width="503"(getty images)/caption ITA Sport Press.

