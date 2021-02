Napoli, agente Insigne: “Basta parlare di momento buio. Non fu lui a guidare ammutinamento” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, nel corso di un’intervista a Radio Punto Nuovo affronta il tema del rapporto tra la piazza e il capitano del Napoli, decisivo contro la Juventus su rigore sabato: “Sta bene e l’altro giorno è uscito solo perché era stanchissimo e non avrebbe potuto continuare. Non ci sto quando sento parlare di “momento buio” per lui. Non so chi ha capeggiato l’ammutinamento, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo”, aggiunge parlando del famoso ammutinamento della squadra ai tempi di Ancelotti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, nel corso di un’intervista a Radio Punto Nuovo affronta il tema del rapporto tra la piazza e il capitano del, decisivo contro la Juventus su rigore sabato: “Sta bene e l’altro giorno è uscito solo perché era stanchissimo e non avrebbe potuto continuare. Non ci sto quando sentodi “” per lui. Non so chi ha capeggiato l’, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo”, aggiunge parlando del famosodella squadra ai tempi di Ancelotti. SportFace.

