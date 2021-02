Milan-Inter, lo scontro Ibrahimovic-Lukaku diventa un murales a San Siro (Di lunedì 15 febbraio 2021) È possibile infiammare gli animi di un derby che potrebbe decidere quale tra le due contendenti diventerà la nuova padrone della classifica prima che della città di Milano? Evidentemente sì. Milan-Inter potrebbe dirci moltissimo sulla stagione che vivranno le due compagini meneghine: in caso di vittoria, i nerazzurri prenderebbero il largo tentando una prima, piccola, fuga dalle inseguitrici; se saranno i rossoneri a prevalere come all’andata, allora il comando della graduatoria tornerebbe nuovamente nelle mani di Stefano Pioli. Sarà la terza stracittadina stagionale se contiamo anche l’incrocio di Coppa Italia che è diventato famoso, soprattutto, per la furibonda lite Ibrahimovic-Lukaku, i due rispettivi colossi degli attacchi delle due formazioni lombarde. Per infuocare ancor di più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) È possibile infiammare gli animi di un derby che potrebbe decidere quale tra le due contendenti diventerà la nuova padrone della classifica prima che della città dio? Evidentemente sì.potrebbe dirci moltissimo sulla stagione che vivranno le due compagini meneghine: in caso di vittoria, i nerazzurri prenderebbero il largo tentando una prima, piccola, fuga dalle inseguitrici; se saranno i rossoneri a prevalere come all’andata, allora il comando della graduatoria tornerebbe nuovamente nelle mani di Stefano Pioli. Sarà la terza stracittadina stagionale se contiamo anche l’incrocio di Coppa Italia che èto famoso, soprattutto, per la furibonda lite, i due rispettivi colossi degli attacchi delle due formazioni lombarde. Per infuocare ancor di più ...

