“Mi dispiace ma è finita”. L’sms che nessuno dovrebbe ricevere mai (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una rapida ricerca su Google ed ecco dei titoli che nessuno dovrebbe mai fare suoi: Come lasciare il proprio fidanzato con un messaggio. Così, gli sms oggi, assumono un ruolo importante se non primario nei rapporti d’amore: ci si conosce, ci si prende, ci si lascia. Certo, nell’area dei social network, di whatsapp e telegram, forse non dovrebbe stupirci poi molto che questo possa accadere ma è lecito chiedersi se interrompere una relazione tramite sms sia davvero sano. Al di là della questione di principio che potrebbe aprire degli scenari infiniti, quella di lasciare il proprio partner senza l’impossibilità di un confronto diretto appare, ai nostri occhi, una decisione di pura vigliaccheria. Possiamo concordare sul fatto che, apporre la parola fine a una relazione può essere complicato e siamo consapevoli anche del fatto che lasciare, ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una rapida ricerca su Google ed ecco dei titoli chemai fare suoi: Come lasciare il proprio fidanzato con un messaggio. Così, gli sms oggi, assumono un ruolo importante se non primario nei rapporti d’amore: ci si conosce, ci si prende, ci si lascia. Certo, nell’area dei social network, di whatsapp e telegram, forse nonstupirci poi molto che questo possa accadere ma è lecito chiedersi se interrompere una relazione tramite sms sia davvero sano. Al di là della questione di principio che potrebbe aprire degli scenari infiniti, quella di lasciare il proprio partner senza l’impossibilità di un confronto diretto appare, ai nostri occhi, una decisione di pura vigliaccheria. Possiamo concordare sul fatto che, apporre la parola fine a una relazione può essere complicato e siamo consapevoli anche del fatto che lasciare, ...

