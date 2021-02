Lucarelli: “Stiamo cercando di uscire da questo momento, ora il margine di errore è limitato” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Bentegodi contro l’Hellas Verona: “Stiamo cercando in tutti i modi di uscire da questo momento, parliamo con la squadra per capire cosa non va e stimolarli. L’unica cosa che so è che tramite il lavoro si possono trasformare le cose negative in positive. Stasera ci aspettiamo che i ragazzi facciano una grande partita, il margine di errore è limitato”. Fate tantissima fatica a trovare il gol…“I numeri sono impietosi, ma dobbiamo cercare di dare una svolta anche sotto questo aspetto”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro, vice ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Bentegodi contro l’Hellas Verona: “in tutti i modi dida, parliamo con la squadra per capire cosa non va e stimolarli. L’unica cosa che so è che tramite il lavoro si possono trasformare le cose negative in positive. Stasera ci aspettiamo che i ragazzi facciano una grande partita, ildi”. Fate tantissima fatica a trovare il gol…“I numeri sono impietosi, ma dobbiamo cercare di dare una svolta anche sottoaspetto”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

