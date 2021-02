Lockdown | Gismondo | “Sarebbe disastro sociale e economico”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Unsevero oggi, se certamente potrebbe apportare dei benefici in termini di prevenzione della circolazione delle nuove varianti” di Sars-CoV-2, “undal punto di vista psicologico,nonché”. Invita a pensare anche alla “serenità psichica” degli italiani Maria Rita, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, commentando all’Adnkronos Salute la proposta di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, tornato a invocare una chiusura totale del Paese perché “la strategia di convivenza con il virus non funziona”. “Come ho più volte detto – afferma la microbiologa – esiste una soluzione virologica ed esiste una strategia che ...

... danno vita a un poco onorevole scontro: Maria Ritacritica chi scambia 'un'infezione ... Ultras deicontro profeti delle riaperture. Chi vaccinerebbe prima gli anziani e chi i giovani. ...Maria Rita, direttore della Struttura complessa di Microbiologia clinica, Virologia e diagnostica ... dimenticare i lockdowm e far ripartire il Paese? 'Ili avremmo evitati se non ...Nuovo lockdown in Italia, sull'ipotesi di una nuova stretta la virologa Gismondo invita a considerarne le conseguenze sociali e psicologiche."Un lockdown severo oggi, se certamente potrebbe apportare dei benefici in termini di prevenzione della circolazione delle nuove varianti" di Sars-CoV-2, ...