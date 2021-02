LIVE Fognini-Nadal 3-6 3-2, Australian Open in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo parziale! (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 BREAK Fognini! l’azzurro strappa il servizio per la seconda volta nel match. 40-AD DOPPIO FALLO Nadal! Primo momento di pressione per lo spagnolo e nuova palla break. 40-40 Servizio al corpo di Nadal e chance annullata. 30-40 PALLA BREAK Fognini! Fuori di pochissimo l’attacco di diritto dello spagnolo. 30-30 Ottima prima esterna dello spagnolo. 15-30 Fognini approfitta del rovescio alto di Nadal e trova il vincente lungolinea. 15-15 Servizio e diritto in contropiede del classe ’86. 0-15 Scappa via il rovescio del maiorchino sul diritto diagonale dell’azzurro. 3-2 Anche Fognini torna a non avere problemi al servizio. 40-15 Il nastro è italiano: diritto ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 BREAKstrappa il servizio per la seconda volta nel match. 40-AD DOPPIO FALLO! Primo momento di pressione per lo spagnolo e nuova palla break. 40-40 Servizio al corpo die chance annullata. 30-40 PALLA BREAK! Fuori di pochissimo l’attacco di diritto dello spagnolo. 30-30 Ottima prima esterna dello spagnolo. 15-30approfitta del rovescio alto die trova il vincente lungolinea. 15-15 Servizio e diritto in contropiede del classe ’86. 0-15 Scappa via il rovescio del maiorchino sul diritto diagonale del. 3-2 Anchetorna a non avere problemi al servizio. 40-15 Il nastro è italiano: diritto ...

Eurosport_IT : Stanotte (non prima delle 5:00) Fabio #Fognini ha bisogno del nostro tifo per la sfida a Rafa Nadal: lo spettacolo… - zazoomblog : LIVE Fognini-Nadal 0-1 Australian Open in DIRETTA: si comincia alla Rod Laver Arena! - #Fognini-Nadal #Australian… - zazoomblog : LIVE Fognini-Nadal 0-3 Australian Open in DIRETTA: break immediato dell’iberico! - #Fognini-Nadal #Australian… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Nadal 2-4 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Nadal #Australian #2021:… - Eurosport_IT : Rafa Nadal conquista il primo set, Fabio Fognini però non molla ???????? Continua a seguire il match LIVE su… -