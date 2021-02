Jaguar | Thierry Bolloré | “Dal 2025 in poi produrremo solo modelli elettrici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Costruire auto di lusso all’insegna dell’ecosostenibilità più assoluta: in sintesi, è questo il nuovo target industriale del gruppoLand Rover, che ha appena presentato la sua nuova strategia globale denominata “Reimagine”. Ad illustrarne i contenuti è stato, Chief Executive Officer del colosso britannico delle quattro ruote. Un percorso che porterà il costruttore a diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2039. Ecco perché, già dalsarà un marchio di lusso 100% elettrico. Contestualmente, Land Rover darà vita a sei varianti completamente elettriche, la prima in arrivo nel 2024. “Land Rover è un’azienda unica nel settore automobilistico globale, in cui convivono competenza e creatività nel progettare...