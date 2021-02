Impianti sciistici chiusi, Fontana: “Governo riveda il sistema classificazioni” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il Governo riveda modalità e tempi con cui si decidono i cambiamenti di colore e le riaperture, così è schizofrenico e non va nella direzione di contrastare efficacemente epidemia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia che, con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e gli assessori Lara Magoni (Moda, Marketing territoriale e Turismo) e Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali), e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha incontrato i gestori degli Impianti sciistici. “Abbiamo ascoltato il grido di dolore di tanti operatori – ha spiegato Fontana – dei sindaci e dei rappresentanti delle Comunità montane. Ci hanno espresso la loro angoscia e disillusione perché questo può essere davvero un colpo decisivo per le sorti di tanti comprensori”. “La contestazione principale – ha ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ilmodalità e tempi con cui si decidono i cambiamenti di colore e le riaperture, così è schizofrenico e non va nella direzione di contrastare efficacemente epidemia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia che, con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e gli assessori Lara Magoni (Moda, Marketing territoriale e Turismo) e Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali), e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha incontrato i gestori degli. “Abbiamo ascoltato il grido di dolore di tanti operatori – ha spiegato– dei sindaci e dei rappresentanti delle Comunità montane. Ci hanno espresso la loro angoscia e disillusione perché questo può essere davvero un colpo decisivo per le sorti di tanti comprensori”. “La contestazione principale – ha ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - fanpage : Ultim'ora A farlo sapere sono state le fonti di Palazzo Chigi. #lockdown - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - alexlomb13 : RT @bordomichele: Il numero dei contagi non offriva alternative a @robersperanza sugli impianti sciistici. Servono ancora cautela e rigore.… - evelynbani : RT @GiuseppePalma78: Questo governo - con la riconferma di #Speranza - ha iniziato malissimo. La domenica sera decide la chiusura per il lu… -