Henkel chiude a Lomazzo, 150 posti a rischio con l'indotto anche a Rovellasca, Lazzate e Cogliate (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il gruppo Henkel, che produce detergenti per bucato e stoviglie di numerosi marchi noti, ha annunciato la chiusura entro giugno 2021 dello stabilimento di Lomazzo (Como). Tutta la produzione sarà trasferita nel sito di Ferentino, in provincia di Frosinone. Un'operazione che avrà un impatto notevole sul territorio sia per gli 81 dipendenti diretti della multinazionale

