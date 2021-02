‘Grande Fratello Vip 5’, quarantesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alle 21.40, su Canale 5, la quarantesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione del GrandeVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - emanuele_b04 : @paganotta STEFANIA IN REALTÀ HA DETTO IN VERANDA CHE MERITA TOMMASO DI VINCERE IL GRANDE FRATELLO MISA CHE NON VEDI IL LIVE - ChiaraMilone2 : Io visto che non posso, faccio votare le mie amiche e loro non guardano il grande fratello ?? #tzvip - TeamElia3 : RT @perchetendenzat: “Dayane vince il Grande Fratello “: Tommaso parla di Dayane “quando fa le clip lei lo studio non dice nulla non succe… - AlfonsoFesta : Lilli che intervista un reduce del Grande Fratello. È storia #ottoemezzo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Il salotto di Fazio allarga la sua platea (ed è il più «social») Corriere della Sera