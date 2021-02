Governo, Silvestri (M5s): “C’è dibattito sulla fiducia a Draghi. Scissione? Alcuni non voteranno sì, ma numeri sono sostenibili” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “C’è un dibattito, fare un accordo con forze così diverse come Forza Italia, per un partito che ha fatto della legalità una stella è un problema. Ma è una scelta che va contestualizzata in un momento emergenziale: meglio esserci e incidere sulla programmazione dei 209 miliardi”, Lo ha detto il deputato Francesco Silvestri del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei cronisti sui malumori e le divisioni interne al Movimento. “Io credo che non ci sarà un rischio Scissione, Alcuni colleghi devono digerire questa maggioranza” poi aggiunge “se qualche collega voterà no mi dispiacerà tantissimo perderlo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “C’è un, fare un accordo con forze così diverse come Forza Italia, per un partito che ha fatto della legalità una stella è un problema. Ma è una scelta che va contestualizzata in un momento emergenziale: meglio esserci e incidereprogrammazione dei 209 miliardi”, Lo ha detto il deputato Francescodel Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei cronisti sui malumori e le divisioni interne al Movimento. “Io credo che non ci sarà un rischiocolleghi devono digerire questa maggioranza” poi aggiunge “se qualche collega voterà no mi dispiacerà tantissimo perderlo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

