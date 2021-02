Governo: Lezzi a Fico, 'apprezzo tua onestà ma mi deludi, vedi ministero che non c'è' (2) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Dovresti anche chiarire -insiste Lezzi- che non abbiamo i numeri per staccare la spina prima di affermare trionfante che 'abbiamo le leve per disegnare l'Italia che verrà'. Ringrazi il presidente Conte ma non poni alcuna differenza tra lui e Draghi. Votare un presidente espresso dal M5S è uguale a dare la fiducia a Draghi? Ci sono le difFicoltà del Paese, certo. Ci chiederete di votare Berlusconi come Presidente della Repubblica per proseguire ad affrontare l'emergenza?" Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Dovresti anche chiarire -insiste- che non abbiamo i numeri per staccare la spina prima di affermare trionfante che 'abbiamo le leve per disegnare l'Italia che verrà'. Ringrazi il presidente Conte ma non poni alcuna differenza tra lui e Draghi. Votare un presidente espresso dal M5S è uguale a dare la fiducia a Draghi? Ci sono le difltà del Paese, certo. Ci chiederete di votare Berlusconi come Presidente della Repubblica per proseguire ad affrontare l'emergenza?"

