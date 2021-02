Fumogeni e traffico bloccato | la protesta dei ristoratori a Genova – VIDEO

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo che ieri molti ristoranti in Liguria sono rimasti aperti nonostante il divieto oggi asono circa 500 iscesi in piazza perre contro la chiusura dei locali dovuta alla zona arancione comunicata solo poche ore prima di San Valentino quando le materie prime erano già state acquistate e i clienti avevano prenotato. Ilè statodairibelli presso piazza Corvetto, a due passi dalla prefettura e sono stati accesi anche. Ora i manifestanti vogliono bloccare la sopraelevata. Comesimbolica sono state consegnate le chiavi alla Prefettura. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Centinaia di lavoratori sono scesi in piazza a Genova dalle 15 con fischietti, qualche fumogeno, pentole, mestoli e cartelli per chiedere "di poter lavorare e rispetto: nNon siamo interruttori", hanno ...