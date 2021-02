Entrano in casa per rapinare un’anziana e le sparano: 12enne uccide uno dei ladri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un ragazzino ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro i ladri che poco prima avevano sparato alla nonna 73enne durante una rapina in casa Un dodicenne ha ucciso un intruso sparandogli per proteggere sua nonna dopo che insieme ad un complica aveva fatto irruzione nella sua casa. È accaduto nel North Carolina e come confermato dalle autorità il ragazzino è intervenuto, durante una rapina, al solo scopo di difendere la nonna di 73 anni. La tragedia è avvenuta poco dopo le 12.30 di sabato quando due uomini a volto coperto sono entrati nella casa di Linda Ellis a Goldsboro, come riferito da WRAL. La copppia di malviventi ha chiesto soldi alla donna e ha aperto il fuoco contro la 73enne colpendola ad una gamba, spingendo il 12enne ad intervenire aprendo a sua volta il fuoco contro i due uomini. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un ragazzino ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro iche poco prima avevano sparato alla nonna 73enne durante una rapina inUn dodicenne ha ucciso un intruso sparandogli per proteggere sua nonna dopo che insieme ad un complica aveva fatto irruzione nella sua. È accaduto nel North Carolina e come confermato dalle autorità il ragazzino è intervenuto, durante una rapina, al solo scopo di difendere la nonna di 73 anni. La tragedia è avvenuta poco dopo le 12.30 di sabato quando due uomini a volto coperto sono entrati nelladi Linda Ellis a Goldsboro, come riferito da WRAL. La copppia di malviventi ha chiesto soldi alla donna e ha aperto il fuoco contro la 73enne colpendola ad una gamba, spingendo ilad intervenire aprendo a sua volta il fuoco contro i due uomini. ...

zazoomblog : Entrano in casa per rapinare un’anziana e le sparano: 12enne uccide uno dei ladri - #Entrano #rapinare #un’anziana - Odraccir00 : @gladiatoremassi Guarda che Io m riferivo a te, quando scrivevi su questo social che il gradimento per voi incapaci… - SilviaSiza56 : RT @team_Tommaso: Ma cosa c‘entrano i commenti sugli outfit di Stefania in radio per San Valentino? Tommaso vi butta fuori dalla casa ???? #t… - Cadfael16 : @f_chinellato Pur non essendo un estimatore del governo precedente non sono d’accordo con quello che lei afferma. S… - LongoOlgaMaria_ : Sembra comunque che gli assassini che entrano a rubare dentro casa mia (e che sono gli stessi 'uomini ombra' che ci… -