Coppa Italia, Oderzo al suo primo titolo Gioia Conversano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oderzo conquista il primo titolo della sua storia e Conversano collezionando la sesta Coppa Italia eguaglia Trieste nell'albo d'oro. Al palasport di Salsomaggiore Oderzo ha battuto nella finale ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)conquista ildella sua storia ecollezionando la sestaeguaglia Trieste nell'albo d'oro. Al palasport di Salsomaggioreha battuto nella finale ...

Inter_Women : ?? | GIOIA Le nostre ragazze sono in semifinale di Coppa Italia! Solo applausi per questo gruppo ?? ??… - OlimpiaMI1936 : La Coppa Italia è vinta con un altro grande show difensivo, 87-59???? - Inter_Women : ?? | SEMIFINALE SIAMO IN SEMIFINALE!!! Sconfitta 'indolore' al Franchi, il 2??-0?? dell'andata ci qualifica tra l… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #SerieA #FinalEight Milano-Pesaro 87-59: l'Olimpia vince la Coppa Italia - ioppiss : RT @Inter_Women: ?? | SEMIFINALE SIAMO IN SEMIFINALE!!! Sconfitta 'indolore' al Franchi, il 2??-0?? dell'andata ci qualifica tra le migli… -