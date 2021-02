Combinata femminile Mondiali Cortina 15 febbraio 2021 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 febbraio 2021)va in scena laalpinadid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. Sono quattro le azzurre che andranno a caccia di una medaglia nella prima gara della seconda settimana: Marta Bassino, Federica Brignone, Nadia Delago ed Elena Curtoni. La gara è in programmalunedì 15, con il super-G alle ore 9:45 e lo slalom alle ore 14:10, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.