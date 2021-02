Carlo Verdone e il "saluto" dell'elefante al circo: "stava preparando il barrito ma poi..." (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Che Tempo Che Fa?, Carlo Verdone ha raccontato un simpatico aneddoto sulla sua vita, ovvero la volta in cui è andato al circo con la famiglia e un elefante l'ha salutato a modo suo. Il grande Carlo Verdone ha raccontato a Che tempo che fa? l'esilarante episodio dell'elefante la volta in cui tempo fa era andato con la sua famiglia al circo: in quell'occasione anche l'animale gli ha lasciato un "grande" ricordo. In occasione dell'uscita, prevista domani 16 Febbraio, della sua autobiografia, La carezza della memoria, Carlo Verdone è stato ospite a Che tempo che fa?, dove ha anticipato alcuni aneddoti sulla sua vita. Uno tra questi ha particolarmente ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Che Tempo Che Fa?,ha raccontato un simpatico aneddoto sulla sua vita, ovvero la volta in cui è andato alcon la famiglia e unl'ha salutato a modo suo. Il grandeha raccontato a Che tempo che fa? l'esilarante episodiola volta in cui tempo fa era andato con la sua famiglia al: in quell'occasione anche l'animale gli ha lasciato un "grande" ricordo. In occasione'uscita, prevista domani 16 Febbraio,a sua autobiografia, La carezzaa memoria,è stato ospite a Che tempo che fa?, dove ha anticipato alcuni aneddoti sulla sua vita. Uno tra questi ha particolarmente ...

