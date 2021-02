Calcio in lutto, morto Rafael Risco: addio all’ex Nazionale di Messico 1970 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il mondo del Calcio in lutto, morto Rafael Risco: addio all’ex Nazionale del Perù ai mondiali di Messico 1970. La FederCalcio peruviana (FPF) e vari club peruviani hanno pianto la morte dell’ex calciatore peruviano Rafael Risco. Il laterale scomparso nelle scorse ore faceva parte della squadra Nazionale del Perù che ha giocato la Coppa del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il mondo delindel Perù ai mondiali di. La Federperuviana (FPF) e vari club peruviani hanno pianto la morte dell’ex calciatore peruviano. Il laterale scomparso nelle scorse ore faceva parte della squadradel Perù che ha giocato la Coppa del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

