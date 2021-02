Bambino di 12 anni spara a un ladro entrato in casa di sua nonna e lo uccide (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha fatto irruzione nella casa di Linda Ellis insieme a un complice, con l’obiettivo di rubare ma il nipote della donna, 12 anni, gli ha sparato, uccidendolo. Siamo a Goldsboro, in North Carolina. È sabato notte. Come riporta il Daily Mail, due rapinatori entrano nell’abitazione della 63enne e le sparano a una gamba per poterle portare via del denaro. Ma il nipote dodicenne sente tutto e fa fuoco su uno dei ladri. I due riescono comunque a scappare ma il ferito viene ritrovato poco distante dalla casa, in condizioni disperate. Morirà poco dopo in ospedale. Linda Ellis è ricoverata ma in buone condizione e su suo nipote non c ‘è l’intenzione di aprire un procedimento: avrebbe agito per legittima difesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha fatto irruzione nelladi Linda Ellis insieme a un complice, con l’obiettivo di rubare ma il nipote della donna, 12, gli hato,ndolo. Siamo a Goldsboro, in North Carolina. È sabato notte. Come riporta il Daily Mail, due rapinatori entrano nell’abitazione della 63enne e leno a una gamba per poterle portare via del denaro. Ma il nipote dodicenne sente tutto e fa fuoco su uno dei ladri. I due riescono comunque a scappare ma il ferito viene ritrovato poco distante dalla, in condizioni disperate. Morirà poco dopo in ospedale. Linda Ellis è ricoverata ma in buone condizione e su suo nipote non c ‘è l’intenzione di aprire un procedimento: avrebbe agito per legittima difesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

