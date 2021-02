Attento “SuperMario” Draghi, il silenzio non è democratico (Di lunedì 15 febbraio 2021) La richiesta di Nico Perrone, direttore dell’Agenzia Dire, al nuovo premier Draghi: uno staff destinato alla comunicazione e un incontro settimanale con i giornalisti L’impegno e le richieste dei giornalisti dell’agenzia Dire (www.dire.it): presto lo staff comunicazione dell’esecutivo; come negli Stati Uniti e in Germania, fissare incontri stampa col Presidente del Consiglio, il portavoce o… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) La richiesta di Nico Perrone, direttore dell’Agenzia Dire, al nuovo premier: uno staff destinato alla comunicazione e un incontro settimanale con i giornalisti L’impegno e le richieste dei giornalisti dell’agenzia Dire (www.dire.it): presto lo staff comunicazione dell’esecutivo; come negli Stati Uniti e in Germania, fissare incontri stampa col Presidente del Consiglio, il portavoce o… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Attento SuperMario L'editoriale di Terza Repubblica Ecco il Governo Draghi

... con attento dosaggio a seconda del peso della rappresentanza parlamentare, fanno riferimento ai 6 ... Intanto perchè se abbiamo visto che pure SuperMario è costretto a partire con un po' di freno a mano ...

I partiti stanno cambiando in meglio e potrebbe anche nascere un polo riformista

...dopo il fallito salvataggio di Giuseppe Conte adesso troveranno riparo sotto l'ala di SuperMario. E,... cioè di un riformista attento certamente agli equilibri del sistema ma altrettanto sensibile alle ...

