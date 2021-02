Asia Argento, Libero e l’indelicatezza di Giletti: quando lo stupro diventa audience (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’attrice Asia Argento, ospite su La7, ha avuto un acceso dibattito con il direttore di Libero Pietro Senaldi. Il tema, che era un caso delicato come quello Genovese, è finito in una querelle palesemente voluta da Giletti che, invece di aiutare le due modelle presenti in studio, ha preferito la caciara televisiva. Il caso Rasenta l’inascoltabile la puntata di ieri de Non è l’Arena, dove Massimo Giletti, invece di trattare una tematica seria come quella della violenza sessuale nei modi che quest’ultima richiedeva, ha preferito la caciara da audience. Il conduttore sapeva benissimo che, invitando Asia Argento e Pietro Senaldi, la serata non si sarebbe risolta certo in un dibattito approfondito e costruttivo sul tema, e che del caso ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’attrice, ospite su La7, ha avuto un acceso dibattito con il direttore diPietro Senaldi. Il tema, che era un caso delicato come quello Genovese, è finito in una querelle palesemente voluta dache, invece di aiutare le due modelle presenti in studio, ha preferito la caciara televisiva. Il caso Rasenta l’inascoltabile la puntata di ieri de Non è l’Arena, dove Massimo, invece di trattare una tematica seria come quella della violenza sessuale nei modi che quest’ultima richiedeva, ha preferito la caciara da. Il conduttore sapeva benissimo che, invitandoe Pietro Senaldi, la serata non si sarebbe risolta certo in un dibattito approfondito e costruttivo sul tema, e che del caso ...

repubblica : Furiosa lite Argento-Senaldi: 'Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento' - La7tv : #nonelarena Pietro Senaldi: 'Tu sei una donna violenta!'. Asia Argento: 'Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tut… - marie_lefevbre : @GiuliaCortese1 Non può spacciare Asia Argento la sua esperienza per verità. Batsa questa gente a chiacchierare in tv - Fassonedomenic2 : RT @riktroiani: Asia Argento: 'Ma dai, tutti i ragazzi hanno provato la droga'. Io no e me ne vanto. #NonelArena - eziamor : @GHORM20 Invece per lei di buonsenso è Asia Argento? O l'avvocato Chiesa? Ma per favore! -